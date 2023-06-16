Sakaryaspor, Bülent Cevahir'i renklerine bağladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, defans oyuncusu Bülent Cevahir'i kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 31 yaşındaki defans oyuncusu Bülent Cevahir'i transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Boluspor forması giyen futbolcu Bülent Cevahir ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Bülent." ifadelerine yer verildi.
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