Sakaryaspor, Bülent Cevahir'i renklerine bağladı

Yayınlanma: 16.06.2023 - 18:58

Güncelleme: 16.06.2023 - 18:58

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 31 yaşındaki defans oyuncusu Bülent Cevahir'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Boluspor forması giyen futbolcu Bülent Cevahir ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Bülent." ifadelerine yer verildi.