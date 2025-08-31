Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.08.2025 09:56:00
AA
Sakaryaspor, İrfan Buz ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yönetimin teknik direktör İrfan Buz ile karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırdığı belirtildi.

Yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz İrfan Buz ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar olan emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

