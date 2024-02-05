Şanlıurfaspor'da İrfan Buz dönemi sona erdi!

Trendyol 1.Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, teknik direktör İrfan Buz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

AA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 18:10
Şanlıurfaspor'da İrfan Buz dönemi sona erdi!
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Şanlıurfaspor'da teknik direktör İrfan Buz ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İrfan Buz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İrfan Buz'a ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Şanlıurfaspor bu sezon ligde 4 galibiyet 7 beraberlik ve 10 mağlubiyletle 19 puanla 16. sırada yer alıyor.


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