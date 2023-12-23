Sakaryaspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sakaryaspor, Trendyol 1.Lig'in 17. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2023 - 11:09
Sakaryaspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Trendyol 1.Lig'de 17. hafta heyecanı yaşanıyor.

Tuncay Şanlı yönetimindeki Sakaryaspor, sahasında Ertuğrul Sağlam'ın ekibi Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

SAKARYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

SAKARYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürcan Hasova'nın yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Sakaryaspor, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Tuzlaspor'u 3-1 mağlup etmişti.  

Kocaelispor ise sahasında karşılaştığı Bodrumspor ile 1-1 berabere kalmıştı. 


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