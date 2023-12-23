Sakaryaspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sakaryaspor, Trendyol 1.Lig'in 17. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.
Trendyol 1.Lig'de 17. hafta heyecanı yaşanıyor.
Tuncay Şanlı yönetimindeki Sakaryaspor, sahasında Ertuğrul Sağlam'ın ekibi Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.
SAKARYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
SAKARYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?
Gürcan Hasova'nın yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Sakaryaspor, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Tuzlaspor'u 3-1 mağlup etmişti.
Kocaelispor ise sahasında karşılaştığı Bodrumspor ile 1-1 berabere kalmıştı.
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