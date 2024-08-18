Sakaryaspor, Manisa'da da puan bıraktı

Geçen sezon Süper Lig'i finalde kaçıran Sakaryaspor, Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı ve ilk 2 haftada 4 puan kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2024 - 09:27
Sakaryaspor, Manisa'da da puan bıraktı
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Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Manisa FK ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Sakaryaspor, Murat Akpınar ile 23. dakikada öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı.

Manisa FK, 48 ve 62. dakikalarda Moryke Fofana'nın attığı gollerle öne geçti.

Max Gradel, 90. dakikada penaltı vuruşundan skoru eşitledi.

Sakaryaspor'da Kahraman Demirtaş, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Manisa FK 1 puana çıkarken, Sakaryaspor 2 puana yükseldi.

Manisa FK, gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sakaryaspor ise Amedspor'u ağırlayacak.


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