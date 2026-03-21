Sakaryaspor, Serik Spor deplasmanında son anlarda yıkıldı!

21.03.2026 16:00:00
Serik Spor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Serik Spor, evinde Sakaryaspor'u konuk etti.

Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 2-0 galip geldi.

Serik Spor'a galibiyeti getiren golleri 88. dakikada penaltıdan Jetmir Topalli ve 90+9. dakikada Gökhan Altıparmak kaydetti.

2 MAÇLIK SERİ

Serik Spor, Adana Demirspor galibiyetinin ardından bu maçı da kazanarak 2 maçlık galibiyet serisi oluşturdu.

Sakaryaspor ise 4 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

Bu sonuçla birlikte Serik Spor 35 puan ile 17. sıraya yükseldi, Sakaryaspor 32 puanla 18. sıraya geriledi.

Gelecek maç Serik Spor deplasmanda Sarıyer ile; Sakaryaspor evinde İstanbulspor ile mücadele edecek.

İlgili Haberler

Pep Guardiola'dan tepki: 'Kimse parmağını bile kıpırdatmıyor'
Pep Guardiola'dan tepki: 'Kimse parmağını bile kıpırdatmıyor' İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal ile karşılaşacak Manchester City'de İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bandırmaspor'dan 6 maçlık seri!
Bandırmaspor'dan 6 maçlık seri! Boluspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Wimbledon'dan tarihi 'VAR' kararı!
Wimbledon'dan tarihi 'VAR' kararı! Wimbledon Tenis Turnuvası, oyuncuların "Video İnceleme Teknolojisi" ile belirli kararları inceleme hakkına sahip olacağını duyurdu.