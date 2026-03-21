Sakaryaspor, Serik Spor deplasmanında son anlarda yıkıldı!

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Serik Spor, evinde Sakaryaspor'u konuk etti.
Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 2-0 galip geldi.
Serik Spor'a galibiyeti getiren golleri 88. dakikada penaltıdan Jetmir Topalli ve 90+9. dakikada Gökhan Altıparmak kaydetti.
2 MAÇLIK SERİ
Serik Spor, Adana Demirspor galibiyetinin ardından bu maçı da kazanarak 2 maçlık galibiyet serisi oluşturdu.
Sakaryaspor ise 4 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.
Bu sonuçla birlikte Serik Spor 35 puan ile 17. sıraya yükseldi, Sakaryaspor 32 puanla 18. sıraya geriledi.
Gelecek maç Serik Spor deplasmanda Sarıyer ile; Sakaryaspor evinde İstanbulspor ile mücadele edecek.