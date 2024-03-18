Sakaryaspor, Süper Lig inadını sürdürdü
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Altay'ı 2-0 yendi.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Altay'ı konuk etti. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı.
Yeşil siyah takımın gollerini 35. dakikada penaltıdan Kasongo ve 58. dakikada Del Valle attı.
Sakaryaspor, puanını 47'ye çıkarırken 3. sırada yer aldı. 15 puanda kalan Altay ise 17. basamakta bulunuyor.
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