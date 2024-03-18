Sakaryaspor, Süper Lig inadını sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Altay'ı 2-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 07:48
Sakaryaspor, Süper Lig inadını sürdürdü
Abone Ol google-news

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Altay'ı konuk etti. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı.

Yeşil siyah takımın gollerini 35. dakikada penaltıdan Kasongo ve 58. dakikada Del Valle attı.

Sakaryaspor, puanını 47'ye çıkarırken 3. sırada yer aldı. 15 puanda kalan Altay ise 17. basamakta bulunuyor.


sakaryaspor haberleri altay haberleri Trendyol 1. Lig haberleri

İlgili Haberler

Sakaryaspor 10 kişi kaldı: Eyüpspor liderliğini perçinledi!

Sakaryaspor 10 kişi kaldı: Eyüpspor liderliğini perçinledi!
Sakaryaspor'dan hakeme sert tepki!

Sakaryaspor'dan hakeme sert tepki!
Sakaryaspor'dan şampiyonluk sözleri!

Sakaryaspor'dan şampiyonluk sözleri!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ertan Aksoy son araştırma sonuçlarını açıkladı: İstanbul'da o ilçelerde muhalefet yükselişte!

Ertan Aksoy son araştırma sonuçlarını açıkladı: İstanbul'da o ilçelerde muhalefet yükselişte!
Beşiktaş’a sahasında büyük şok! Beşiktaş 1-2 Antalyaspor

Beşiktaş’a sahasında büyük şok! Beşiktaş 1-2 Antalyaspor
Türk sanat müziğinin usta ismi Rahmi Sönmezocak hayatını kaybetti

Türk sanat müziğinin usta ismi Rahmi Sönmezocak hayatını kaybetti
Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!

Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
Kızılcık Şerbeti Doğa'nın yeni partneri belli oldu

Kızılcık Şerbeti Doğa'nın yeni partneri belli oldu
Lider Galatasaray deplasmanda hata yapmadı!

Lider Galatasaray deplasmanda hata yapmadı!
Nejat İşler'den erkekler oje sürer mi sorusuna yanıt: 'Raconu olmaz'

Nejat İşler'den erkekler oje sürer mi sorusuna yanıt: 'Raconu olmaz'
Trabzonspor’dan maç sonu flaş paylaşım: ‘Şapkadan çıkan tavşan’

Trabzonspor’dan maç sonu flaş paylaşım: ‘Şapkadan çıkan tavşan’