Sakaryaspor'da Batuhan Karadeniz sesleri
Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok takımda forma giyen ancak bir türlü bekleneni veremeyen Batuhan Karadeniz, son olarak Iğdır'da 29 maçta 16 gol attıktan sonra eski takımı Sakaryaspor'a dönüyor.
Spor Toto 1. Lig'de transfer döneminde son olarak Odise Roshi'yi kadrosuna katan Sakaryaspor, uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Yeşil-siyahlılar, daha önce de gündeme gelen Batuhan Karadeniz'le yeniden görüşmelere başladı.
Temasları sıklaştıran Sakaryapor yönetiminin, bu transferde kısa sürede noktayı koymak istediği gelen haberler arasında yer alıyor. Iğdır FK'den ayrılan 31 yaşındaki forvetin de eski takımına dönmek istediği biliniyor.
IĞDIR'DA 29 MAÇTA 16 GOL
Son olarak geçen sezon Iğdır FK'de oynayan ve 29 lig maçında 16 gole imza atan Batuhan, 2017-2018 sezonunda Sakaryaspor'da görev yaptı. 22 karşılaşmada şans bulan tecrübeli oyuncu, 12 kez ağları havalandırdı.
'Batugol' lakaplı oyuncu, Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Sivasspor gibi takımlarda da boy gösterdi. A Milli Takım formasını ise 2 kez sırtına geçirdi.
Video Haberler
- Çocukların kavgasına büyükler dahil oldu: 6 yaralı
- 'Bunlar uzayda mı yaşıyor?'
- Kadir Şeker için karar verildi
- Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
- 'Bıktık, yıldık... Yeter!'
- Antalya'da orman yangını
- Feci kaza: Otobüs yolcuların arasına daldı!
- 10 yıl sonra ilk temas: İtalyan başbakan Ankara'da
- Genç muhabir, habere giderken feci kazada öldü
- Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'in tüm iddialarını kabul etti
- Cengiz, Bank Asya ve 500 binlik kredi...
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- İstanbul'da katliam
- AKP artık birinci parti değil
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- Dolar/TL 17 liranın üzerine çıktı
- Kuran kursunda işkence davasında gerginlik
- Operasyonda son gelişme: Emniyet'e çağırıldılar
- Real Madrid ayrılığı resmen açıkladı!