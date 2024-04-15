Sakaryaspor'dan Erzurumspor karşısında kritik puan kaybı
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında deplasamanda Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla beraber Sakaryaspor, haftayı 51 puanla 5. sırada tamamlarken, Erzurumspor ise play-off potasının 5 puan gerisinde 10. sırada yer aldı.
Ligin bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Erzurum ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.
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