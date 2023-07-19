Sakaryaspor'dan orta sahaya takviye!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ön libero oyuncusu Rajko Rotman'ı kadrosuna kattı.
1.Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ön libero Rajko Rotman'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon Tuzlaspor forması giyen futbolcu Rajko Rotman ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Rotman." ifadesine yer verildi.
34 yaşındaki Sloven oyuncu, daha önce Başakşehir, Kayserispor, Göztepe ve Akhisarspor gibi kulüplerde forma giydi.
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