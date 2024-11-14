Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı: Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk Oosterwolde gelişmesi!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 11:07

Güncelleme: 14.11.2024 - 11:07

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Jayden Oosterwolde, uzun süreli sakatlığına rağmen Avrupa takımlarının gözünden düşmedi.

Roma, West Ham United ve Crystal Palace'ın oyuncunun sakatlanmasına rağmen ocak ayında transferi için harekete geçmeyi planladıkları iddia edildi. Sol bekin yanı sıra stoperde de oynayabilen genç futbolcu için nabız yoklaması yapıldığı ifade edildi.

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Sabah'ta yer alan habere göre; bu transferde kapıyı 20 milyon Euro'dan açacak olan yönetim, ocak ayında bu rakamı bulan teklifler gelmesi halinde değerlendirmeye alacak.

2027'ye kadar sözleşmesi devam eden başarılı futbolcu, bu sezon 14 maçta forma giydi. 2023 Ocak ayında Parma'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilen Oosterwolde, sarı-lacivertli formayla toplamda 62 karşılaşmada mücadele etti.