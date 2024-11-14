Fenerbahçe Medicana'dan CEV Şampiyonlar Ligi'nde ikide iki!

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 2. haftasında Macaristan ekibi Vasas Obuda'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Medicana'dan CEV Şampiyonlar Ligi'nde ikide iki!
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AA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 09:40

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 2. haftasında Macaristan ekibi Vasas Obuda'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki ERD Arena'da oynanan müsabakadan 25-13, 25-15, 24-26 ve 25-21'lik setlerle 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Magdalena Stysiak, kaydettiği 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, grupta 2. galibiyetini aldı. Vasas Obuda ise ilk mağlubiyetini yaşadı.


Etiketler: #Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı #Vasas Obuda #CEV Şampiyonlar Ligi

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