Sakatlığı sebebiyle kadroya alınmamıştı: İsmail Kartal'dan Fred açıklaması

Yayınlanma: 12.11.2023 - 18:26

Güncelleme: 12.11.2023 - 18:46

İsmail Kartal, Adana Demirspor maçı öncesinde BeIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

"RAKİBİN KAYBETMESİ ÖNEMLİ"

Galatasaray'ın puan kaybı için konuşan Kartal, "Her maça, maç maç bakıyoruz. Rakiplerimizin kaybetmesiyle kazanmasıyla ilgilenmiyoruz. Tabii ki kaybetmesi bizim için önemli. Biz kazanmak için geldik. Fenerbahçe, her zaman her yerde kazanmak için sahaya çıkar. Moral motivasyon iyi durumda. 3 puan alıp milli araya moralli gitmek istiyoruz" dedi.

Adana'nın zor bir deplasman olduğuna değinen İsmail Kartal, "Adana Demirspor takımı kendi evinde iyi futbol oynuyor. Kendi taraftarıyla coşkulu oynuyor. Bunun bilincindeyiz. Deplasmanlarda, kendi evlerindeki kadar başarılı değiller. İlk 15-20 dakika çok önemli. Direnç koymak isteyeceğiz. Kendi futbolumuzu oynayarak 3 puanı almak üzere planlarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

"FRED'İ RİSKE ETMEDİK"

Sakatlığı sebebiyle kadroya alınmaya Fred hakkında konuşan İsmail Kartal, "Fred'i antrenmanda denedik. Kendisiyle konuştuk. Koşularında bir şey yok ama bazı pozisyonlarda ağrı hissetti. Doktorla beraber oturup konuştuk, 'Oynayamayacak' durumda. Riske edip sakatlığı ilerlemesin diye kadroya almadım" diyerek sözlerini noktaladı.