Son Dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı için sert tepki: 'Hesap verin veya bırakın!'
Son dakika haberi... Galatasaray, sosyal medya hesabından Fenerbahçe - Pendikspor maçındaki hakem yönetimini eleştiren sert bir açıklama yaptı.
Galatasaray, Fenerbahçe - Pendikspor maçındaki hakem yönetimiyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.
"Türk futbol kamuoyuna hesap verin veya bırakın!" başlığıyla paylaşılan metinde şu ifadeler yer aldı;
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