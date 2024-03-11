Son Dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı için sert tepki: 'Hesap verin veya bırakın!'

Son dakika haberi... Galatasaray, sosyal medya hesabından Fenerbahçe - Pendikspor maçındaki hakem yönetimini eleştiren sert bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 17:38
Son Dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı için sert tepki: 'Hesap verin veya bırakın!'
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Galatasaray, Fenerbahçe - Pendikspor maçındaki hakem yönetimiyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

"Türk futbol kamuoyuna hesap verin veya bırakın!" başlığıyla paylaşılan metinde şu ifadeler yer aldı;


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