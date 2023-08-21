Sakatlık kabusu sürüyor... Trabzonspor'un 'kanatları' kırık

Trabzonspor'un yeni sezonda sakatlıklarla başı dertte. Yeni transfer Orsic'in kampta çapraz bağlarının yırtılmasının ardından ilk lig maçında Edin Visca da sakatlık yaşadı. Son oynanan Galatasaray maçında ise Trezeguet'in sakatlanmasıyla Trabzonspor'da orijinal mevkisi kanat olan oyuncu kalmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 11:09
Sakatlık kabusu sürüyor... Trabzonspor'un 'kanatları' kırık
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Trabzonspor yeni sezona şanssız başladı. 

Yaz döneminin en önemli transferlerinden Orsic'in Slovenya kampındaki idmanda çapraz bağı yırtılırken, stoper bölgesine alınan Joaquin Fernandez de ilk hazırlık maçında kaleye giden topu çıkartmak isterken direğe çarpmıştı.

Fernandez'in en erken ekim ayında dönmesi bekleniyor. Eldeki yıldızlardan Visca, ligin ilk haftasındaki Antalyaspor maçında kasığından problem yaşadı, son olarak da Trezeguet'nin Galatasaray derbisinde aldığı darbe sonucu kaburga kemiği kırıldı.

VISCA SEFERBERLİĞİ 

Özellikle Orsic, Visca ve Trezeguet'nin üst üste sakatlanması Trabzonspor'u fazlasıyla sarstı. 

Kadroda orijinal mevkisi kanat olan oyuncu kalmazken, Edin Visca önümüzdeki hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçına yetiştirilmeye çalışılacak. İlk tespitlere göre Trezeguet'nin ise geri dönüşünün 3-4 haftayı bulması bekleniyor. 


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