Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çaykur Rizespor, 3 puanı 3 golle aldı!

Çaykur Rizespor, 3 puanı 3 golle aldı!

13.12.2025 17:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Çaykur Rizespor, 3 puanı 3 golle aldı!

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Çaykur Rizespor, 3-0'lık skorla kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 45+2. dakikada penaltıdan Qazim Laçi, 52. dakikada Samet Akaydin ve 81. dakikada Ali Sowe kaydetti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Karadeniz ekibiyle çıktığı ikinci maçta ilk galibiyetini aldı (1B, 1G). 

Bu sonucun ardından Rizespor, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son verirken puanını 18'e yükseltti. Eyüpspor ise 13 puanda kaldı.

Süper Lig'in gelecek haftasında Rizespor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Eyüpspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

İlgili Konular: #eyüpspor #çaykur rizespor #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Eski hakemler Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının pozisyonlarını yorumladı: 'Hakemin 3 kararı da yanlış!'
Eski hakemler Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının pozisyonlarını yorumladı: 'Hakemin 3 kararı da yanlış!' Trio ekibi, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
Çaykur Rizespor 6 golle Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kaldı!
Çaykur Rizespor 6 golle Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kaldı! Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nın 4. turunda kendi sahasında ağırladığı Pendikspor'u 6-1 mağlup ederek grup aşamasına kalan takım oldu.
Konya'da kazanan çıkmadı: Konyaspor 1-1 Çaykur Rizespor
Konya'da kazanan çıkmadı: Konyaspor 1-1 Çaykur Rizespor Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.