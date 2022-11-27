Saldırıya uğrayan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in sağlık durumu belli oldu
TFF 1. Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen İzmir derbisinde atılan fişek sonucunda yaralanan taraftar ve köşe bayrağı direğiyle saldırıya maruz kalan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in son durumları belli oldu.
İzmir derbisinde yaralanan Altay kalecisi Ozan ve Göztepe taraftarının sağlık durumları belli oldu.
Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu bölüme atılan fişek sonucunda yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın ilk gelen bilgilere göre bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Fişeğin ağzına gelmesi sonucunda çenesi ve dişlerinde ağır hasar oluşan Mehmet Çakır'ın sol bölgesinde de yanıklar olduğu ve 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil'de ameliyat edileceği kaydedildi.
OZAN'IN DA DURUMU İYİ
Bir taraftarın kendisine köşe bayrağı direğiyle saldırması sonucunda kendisini yerde bulan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in de bilincinin açık olduğu belirtildi. Kafasında 4 santimetrelik bir yarık olduğu tespit edilen Özenç'in kontrol altında tutulduğu öğrenildi.
GÜVENLİK GÜÇLERİ FİŞEĞİ ATANIN PEŞİNDE
Maçın tatil edilmesinin ardından Göztepeli taraftarlar Gürsel Aksel Stadyumu'nda ayrılırken, Altaylı taraftarların çıkışına ise henüz müsaade edilmedi. Güvenlik güçleri Göztepe tribünlerine fişek atan kişiyi tespit etmek için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Stat kameraları, sosyal medya görüntüleri ve basının kaydettiği görüntüler toplanarak, fişeği atan kişi tespit edilmeye çalışılıyor.
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