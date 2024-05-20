Salernitana - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Salernitana, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında kendi sahasında Hellas Verona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 10:19
Salernitana - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Stefano Colantuono yönetimindeki Salernitana, kendi sahasında Marco Baroni'nin ekibi Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.

SALERNİTANA - HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Arechi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

SALERNİTANA - HELLAS VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Di Bello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Salernitana, ligde oynadığı son maçta Juventus deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Hellas Verona ise kendi sahasında ağırladığı Torino'ya 2-1 mağlup olmuştu.


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