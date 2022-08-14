Salernitana-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) ilk hafta mücadelesinde milli futbolcu Zeki Çelik’in formasını giydiği Roma, Salernitana deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma saat 21:45’te başlayacak.
Serie A’da yeni sezon heyecanı ilk hafta karşılaşmalarıyla başladı.
Milli futbolcu Zeki Çelik’in yeni takımı Roma, Salernitana deplasmanında lige başlayacak.
Zorlu mücadele saat 21:45’te başlayacak.
Stadio Arechi’de oynanacak karşılaşma S Sport 2’den naklen yayımlanacak.
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