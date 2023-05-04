Salih Uçan'dan Beşiktaş'a kötü haber
Süper Lig'in 33. haftasında 6 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Salih Uçan'dan kötü haber geldi.
Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.
ANTALYASPOR MAÇINDA YOK
NTV Spor'da yer alan habere göre; sakatlığı bulunan Salih Uçan, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
Salih Uçan
Öte yandan ağrıları bulunan Omar Colley'in de oynama ihtimalinin düşük olduğu aktarıldı.
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