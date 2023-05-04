Salih Uçan'dan Beşiktaş'a kötü haber

Süper Lig'in 33. haftasında 6 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Salih Uçan'dan kötü haber geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2023 - 17:19
Salih Uçan'dan Beşiktaş'a kötü haber
Abone Ol google-news

Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.

ANTALYASPOR MAÇINDA YOK

NTV Spor'da yer alan habere göre; sakatlığı bulunan Salih Uçan, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Salih Uçan

Öte yandan ağrıları bulunan Omar Colley'in de oynama ihtimalinin düşük olduğu aktarıldı.


Salih Uçan beşiktaş antalyaspor süper lig

İlgili Haberler

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Francisco Calvo'dan transfer yanıtı

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Francisco Calvo'dan transfer yanıtı
Beşiktaş'tan Francisco Calvo hamlesi

Beşiktaş'tan Francisco Calvo hamlesi
Fabrizio Romano duyurdu: Beşiktaş, Konyasporlu Francisco Calvo ile ilgileniyor

Fabrizio Romano duyurdu: Beşiktaş, Konyasporlu Francisco Calvo ile ilgileniyor

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler