Beşiktaş'tan Francisco Calvo hamlesi
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın, Konyasporlu futbolcu Francisco Calvo ile ilgilendiği öne sürüldü.
Şenol Güneş yönetiminde gelecek sezonun kadro planlamalarına devam eden Beşiktaş'ın, Konyaspor forması giyen 30 yaşındaki savunmacı Francisco Calvo ile ilgilendiği iddia edildi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Kosta Rikalı başarılı futbolcu Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor. Öte yandan tecrübeli oyuncunun birçok talibi de bulunuyor.
Francisco Calvo
KAZANCI TRANSFERE DEĞİNMİŞTİ
Calvo'nun, sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Calvo bu sezon 33 maçta 4 gol katkısı verdi.
Beşiktaş Sportif Direktörü Kazancı, yaptığı açıklamada bir stoper alacaklarını söylemişti.
CALVO DA SICAK BAKIYOR
Kazancı'nın bu açıklamasının ardından çıkan iddialar da güç kazandı.
Güncel piyasa değeri 1.50 milyon Euro olan futbolcunun da Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi.
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