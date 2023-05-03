Fabrizio Romano duyurdu: Beşiktaş, Konyasporlu Francisco Calvo ile ilgileniyor

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Beşiktaş'ın Konyaspor forması giyen Kosta Rikalı stoper Francisco Calvo'yu yakından takip ettiğini iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 10:48
Fabrizio Romano duyurdu: Beşiktaş, Konyasporlu Francisco Calvo ile ilgileniyor
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Beşiktaş'ın transfer hedefindeki isim belli oldu.

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, siyah-beyazlıların Konyaspor forması giyen Francisco Calvo ile ilgilendiğini öne sürdü.

Kosta Rikalı futbolcuya Beşiktaş dışında da başka talip olduğu ifade edildi.

Francisco Calvo

Konyaspor'un geçen sezon yaz transfer döneminde San Jose'den kadrosuna kattığı 30 yaşındaki stoperin yeşil-beyazlılar ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Konyaspor forması altında şu ana dek 33 maça çıkan Francisco Calvo, 4 kez fileleri havalandırdı. 


Francisco Calvo beşiktaş konyaspor

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