Salvatore Foti'den Jose Mourinho tepkisi! 'Şaka gibi'

Yayınlanma: 27.02.2025 - 15:46

Güncelleme: 27.02.2025 - 15:46

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Gaziantep FK maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho hakkındaki ırkçılık suçlamaları hatırlatılan ve, "Jose Mourinho ile konuştu mu, kendisi neler düşünüyor?" sorusu yöneltilen Foti, "Bu konu yorum yapması zorlu bir konu. Kendisiyle konuştuk. Bütün bu olanlar şaka gibi. Hiçbir şey yapmadı kendisi. Tedbirli olsa da cezalı olması üzücü bir durum ama bizim maça odaklanmamız gerekiyor. Hocamız için oynamamız gerekiyor. Hocamızın yanındayız, onun için oynayacağız. Bu tür hareketlere karşı konuşmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Herkes onun hakkında konuşuyor. Yorum yapmayı gereksiz buluyorum." ifadelerini kullandı.

Maçı değerlendiren Foti, "Bizler buraya kazanmak için geldik. Kazanma odağı ile geldik. Kazanmak şu anlamda da önemli olacak, ilk sırada yer almak için de önemli olacak. Takım son dönemde iyi performans gösteriyor. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Gaziantep'e çok saygı duyuyoruz ama biz buraya kendi oyunumuzu oynamaya geldik." sözlerini sarf etti.