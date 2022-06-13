Salzburg, genç kaleci için Beşiktaş’a 6 milyon Avro teklif etti
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz’dan sonra bir genç oyuncusuna daha vedaya hazırlanıyor. Avrupa'daki bazı kulüpler, 21 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu ile ilgileniyor.
Fransa, Almanya, Avusturya ve Hollanda’dan bazı kulüpler, Siyah-Beyazlıların 21 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu ile ilgileniyor. Bu kulüplerin, Nantes, Lyon, Nice, Ajax, Schalke ve Red Bull Salzburg olduğu öğrenildi. En ciddi teklifin ise Avusturya kulübü Salzburg’dan geldiği bildirildi. Buna göre Salzburg, resmi girişimlere başlayıp Beşiktaş’a 6 milyon Avro bonservis teklifinde bulundu. Siyah-Beyazlı yönetim, öneriyi değerlendirmeye aldı. Ancak beklentinin bu rakamın artması yönünde olduğu öğrenildi. Ersin’in Beşiktaş’la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, genç eldivenden iyi bir bonservis bedeli elde etmeyi planlıyor. Geride kalan 3 sezonda A takım forması giyen Ersin Destanoğlu, 86 maçta Beşiktaş kalesini koruyup iyi bir performans sergiledi.
KAZIMCAN ISRARI
Siyah-Beyazlılar, Rıdvan’ın E.Frankfurt’a gitmesinin ardından sol beke Altay’ın genç oyuncusu Kazımcan Karataş’ı transfer etmeye çalışıyor. Beşiktaş, İzmir ekibine önce 10 milyon TL bonservis ve 19 yaşındaki oyuncunun sonraki satışından yüzde 10 pay teklif etti. Altay bu şartları kabul etmeyince Siyah-Beyazlılar teklifini 15 milyon TL bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay olarak güncelledi. Ancak İzmir kulübü yine Beşiktaş’ın önerisini reddetti. Altay’ın 2 milyon Avro bonservis istediği öğrenildi.
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