Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanıyor

12 Haziran 2022 Pazar, 14:47

Beşiktaş, bir ayrılığa daha hazırlanıyor. Alman ekip Eintracht Frankfurt'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın ardından Ersin Destanoğlu da kariyerine Avrupa'de devam edecek.

NTV Spor'un haberine göre, 21 yaşındaki kaleci için Fransa, Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan kulüpler Siyah-beyazlılar ile temaslarını sürdürüyor.

Nantes, Lyon, Nice, Ajax, Schalke 04 ve Red Bull Salzburg, 21 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak kulüpler arasında yer alıyor.

Haberde, Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş'ta kalmasının zor bir ihtimal olduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ BİR YIL SONRA BİTİYOR

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan milli kaleci, gelecek sezonun devre arasında serbest durumda olacak.

Ersin'den bonservis geliri elde etmek isteyen Beşiktaş, transfer dönemi sona ermeden en iyi teklifi sunan kulüple anlaşmaya çalışacak.

Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen Ersin, son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alıyor. 21 yaşındaki file bekçisi, geride kalan 3 sezonda 86 maçta forma giydi.