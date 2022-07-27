Salzburg - Liverpool maçı ne zaman? Salzburg - Liverpool saat kaçta? Salzburg - Liverpool maçı hangi kanalda?

Salzburg - Liverpool hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Salzburg - Liverpool maçı ne zaman? Salzburg - Liverpool saat kaçta? Salzburg - Liverpool maçı hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:29
Salzburg - Liverpool maçı ne zaman? Salzburg - Liverpool saat kaçta? Salzburg - Liverpool maçı hangi kanalda?
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Futbol severler hazılık maçlarını merakla bekliyor. Salzburg - Liverpool takımları hazırlık maçı ile karşı karşıya gelecek.

SALZBURG - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Salzburg - Liverpool, hazırlık maçı 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü oynanacak.

SALZBURG - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Salzburg - Liverpool, hazırlık maçı  21.00'de oynanacak.

SALZBURG - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Salzburg - Liverpool Hhzırlık maçının yayıncısı bulunmuyor.  Salzburg - Liverpool maçı Salzburg'u resmi YouTube hesabından paylaşılacak.


Salzburg liverpool futbol Maç
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