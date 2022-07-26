Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Dinamo Kiev'i ağırlıyor.
FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun rövanş maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı Exxen'den canlı yayımlanacak.
FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Fenerbahçe, Dinamo Kiev rövanş maçının bilet satış tarihleri ve fiyatları şu şekilde:
23.07.2022 Cumartesi günü saat 11.00 itibariyle Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet)
24.07.2022 Pazar günü saat 11:00 itibariyle Fenerbahçe Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)
25.07.2022 Pazartesi günü saat 11:00 itibariyle de biletler genel satışa sunulacaktır.
Satışlar sadece www.'passo.com.tr üzerinden alınacaktır.
Bilet fiyatları şöyle:
Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:730,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL
Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL
Fenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL
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