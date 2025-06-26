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Salzburg - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

Salzburg - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

26.06.2025 12:08:00
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Cumhuriyet Spor
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Salzburg - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası 3. maçında Salzburg ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 27 Haziran Cuma TSİ 04:00'te başlayacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, H Grubu'nda Thomas Letsch'in ekibi Red Bull Salzburg ile karşılaşacak.

SALZBURG - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD'nin Philadelphia kentinde bulunan Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanacak mücadele 27 Haziran Cuma TSİ 04:00'te başlayacak.

SALZBURG - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

İspanyol hoca görev vermesi halinde milli oyuncu Arda Güler, mücadelede forma giyebilecek.

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