Salzburg - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, H Grubu'nda Thomas Letsch'in ekibi Red Bull Salzburg ile karşılaşacak.
SALZBURG - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
ABD'nin Philadelphia kentinde bulunan Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanacak mücadele 27 Haziran Cuma TSİ 04:00'te başlayacak.
SALZBURG - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
İspanyol hoca görev vermesi halinde milli oyuncu Arda Güler, mücadelede forma giyebilecek.