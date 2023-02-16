Sam Adekugbe kimdir, nereli, kaç yaşında? Sam Adekugbe hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 12:41

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 12:41

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan kulüplerden biride Hatayspor oldu. Hatayspor'un ligden çekilme kararı ile birlikte Sam Adekugbe, sporseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Sam Adekugbe'nin hayatına dair tüm merak edilenler...

SAM ADEKUGBE KİMDİR?

Sam Adekugbe, 16 Ocak 1995'te Londra'da dünyaya geldi. 1,76 boyundaki Kanadalı milli futbolcu, Hatayspor takımında defans pozisyonunda görev yapmaktadır. Gerçek adı Samuel Ayomide Adekugbe'dir. Profesyonel kariyerine 2013'te Vancouver Whitecaps FC kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Whitecaps FC 2, Brighton & Hove Albion, IFK Göteborg, Vålerenga 2, Vålerenga ve Hatayspor kulüplerinde oynadı. Piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon Euro olan futbolcunun en yüksek piyasa değeri 2.00 milyon Euro'ya kadar çıktı.

SAM ADEKUGBE'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR

GENÇLİK KARİYERİ

1998–2000 - Manchester United Grassroots Program

2000–2004 - AFC Clayton

2004–2011 - Calgary Foothills

2011–2013 - Vancouver Whitecaps FC

PROFESYONEL KARİYERİ

2013 - Vancouver Whitecaps FC U-23

2015–2016 - Whitecaps FC 2

2013–2017 - Vancouver Whitecaps FC

2016–2017 - Brighton & Hove Albion

2017 - IFK Göteborg (loan)

2018 - Vålerenga 2

2018–2021 - Vålerenga

2021 - Hatayspor

ULUSLARARASI KARİYERİ

2013 - Canada U18

2014–2015 - Canada U20

2015 - Canada