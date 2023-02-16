Sam Adekugbe kimdir, nereli, kaç yaşında? Sam Adekugbe hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ağır hasar alan Hatay'da yaşayan ve Hatayspor'da forma giyen Sam Adekugbe'nin adı 4 büyük kulüple anılmaya başladı. Hatayspor'un ligden çekilmesiyle transfer haberlerine konu olan Sam Adekugbe kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan kulüplerden biride Hatayspor oldu. Hatayspor'un ligden çekilme kararı ile birlikte Sam Adekugbe, sporseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Sam Adekugbe'nin hayatına dair tüm merak edilenler...
SAM ADEKUGBE KİMDİR?
Sam Adekugbe, 16 Ocak 1995'te Londra'da dünyaya geldi. 1,76 boyundaki Kanadalı milli futbolcu, Hatayspor takımında defans pozisyonunda görev yapmaktadır. Gerçek adı Samuel Ayomide Adekugbe'dir. Profesyonel kariyerine 2013'te Vancouver Whitecaps FC kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Whitecaps FC 2, Brighton & Hove Albion, IFK Göteborg, Vålerenga 2, Vålerenga ve Hatayspor kulüplerinde oynadı. Piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon Euro olan futbolcunun en yüksek piyasa değeri 2.00 milyon Euro'ya kadar çıktı.
SAM ADEKUGBE'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR
GENÇLİK KARİYERİ
1998–2000 - Manchester United Grassroots Program
2000–2004 - AFC Clayton
2004–2011 - Calgary Foothills
2011–2013 - Vancouver Whitecaps FC
PROFESYONEL KARİYERİ
2013 - Vancouver Whitecaps FC U-23
2015–2016 - Whitecaps FC 2
2013–2017 - Vancouver Whitecaps FC
2016–2017 - Brighton & Hove Albion
2017 - IFK Göteborg (loan)
2018 - Vålerenga 2
2018–2021 - Vålerenga
2021 - Hatayspor
ULUSLARARASI KARİYERİ
2013 - Canada U18
2014–2015 - Canada U20
2015 - Canada
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