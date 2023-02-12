Ülkesi Gana'da Hataysporlu Christian Atsu için çağrı
Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalan Atakaş Hataysporlu Christian Atsu’nun durumu ülkesinde yakından izlenmeye devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremler birçok ilde olduğu gibi Hatay'da da büyük yıkıma sebebiyet verdi. Hatayspor forması giyen Christian Atsu da enkaz altında kalanlar arasında yer alıyor.
Ganalı futbolcu için ülkesinden bir çağrı geldi. Milliyet'in haberine göre; insan hakları ve yardım kuruluşu olarak ülkede hizmet veren Crime Check Foundation, Gana hükümetine bir çağrıda bulunarak, milli futbolcunun Hatay’daki arama-kurtarma çalışmalarına hükümetin katılmasını talep etti.
Afrika ülkesinden basın mensupları ve futbolcunun bazı yakınlarının da Hatay’a gelme hazırlıkları içerisinde oldukları öğrenildi.
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