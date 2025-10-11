Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samandıra'da Sadettin Saran - Jhon Duran zirvesi: Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı

Samandıra'da Sadettin Saran - Jhon Duran zirvesi: Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı

11.10.2025 09:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Samandıra'da Sadettin Saran - Jhon Duran zirvesi: Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin, sakatlığı nedeniyle uzun süredir verim alamadığı Jhon Duran'ın başkan Sadettin Saran ile bir görüşme yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, sakatlığı nedeniyle 44 gündür sahalardan uzak.

Bireysel çalışmalarının ardından vitesi artıran Kolombiyalı golcü, topla antrenmanlara da başladı.

Fatih Karagümrük ile 19 Ekim Pazar günü oynanacak Süper Lig maçında sahada olmayı hedefleyen Duran'ın, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile bir görüşme yaptığı ileri sürüldü.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Jhon Duran, kendisiyle iletişim halinde olan Başkan Saran'a "Elimden gelenin fazlasını yapacağım" diyerek başarılı olacağına dair söz verdi.

Fiziksel ve mental olarak iyi durumda olan futbolcu ile Domenico Tedesco'nun da yakından ilgilendiği belirtildi.

Duran'ın antrenmanlarda yüksek bir performans ortaya koyduğu ve Fenerbahçe'ye konsantre olduğu kaydedildi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Sadettin Saran #Jhon Duran

İlgili Haberler

Ataşehir'de karanlık gece! Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız karşısında geri dönemedi!
Ataşehir'de karanlık gece! Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız karşısında geri dönemedi! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de sahasında Kızılyıldız'a 86-81 mağlup oldu.
Fenerbahçe'den kiralanmıştı... Sergen Yalçın'dan Cengiz Ünder kararı!
Fenerbahçe'den kiralanmıştı... Sergen Yalçın'dan Cengiz Ünder kararı! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından ilk istediği isimlerden biri olan Cengiz Ünder, Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Siyah-beyazlıların deneyimli futbolcunun bonservisini alıp almama konusunda son kararı verdiği iddia edildi.
Tedesco raporunu sundu: Fenerbahçe'de ilk veda netleşti!
Tedesco raporunu sundu: Fenerbahçe'de ilk veda netleşti! Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun, ocak ayında yapılacak transferler için yönetime raporunu verdiği ve takımdan ayrılacak ilk ismin Rodrigo Becao olduğu iddia edildi.