Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tedesco raporunu sundu: Fenerbahçe'de ilk veda netleşti!

Tedesco raporunu sundu: Fenerbahçe'de ilk veda netleşti!

10.10.2025 10:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Tedesco raporunu sundu: Fenerbahçe'de ilk veda netleşti!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun, ocak ayında yapılacak transferler için yönetime raporunu verdiği ve takımdan ayrılacak ilk ismin Rodrigo Becao olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de milli aranın ardından oynanacak olan Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları sürerken, ara transfer dönemi için yapılacak kadro planlaması çalışmaları da devam ediyor.

Sarı lacivertli kulüpte teknik direktör Domenico Tedesco'nun yönetime raporunu sunduğu ve ocak ayında en az iki takviye yapılması kararının alındığı ileri sürüldü.

İtalyan hocanın, santrafor, 8 numara ve şartlar uygun olursa stoper pozisyonları için transfer istediği ve kadronun daraltılarak daha efektif bir yapı oluşturulmasını talep ettiği iddia edildi.

Bu bağlamda sarı lacivertlilerde bazı oyuncularla da yolların  ayrılmasının gündeme gelmesi bekleniyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yönetim gitmek isteyen futbolculara kolaylık sağlayacak. Haber detayında, Fenerbahçe'de yolların ayrılacağı ilk ismin de şimdiden belli olduğu belirtildi. Buna göre yönetim, sakatlıklar nedeniyle bir türlü verim sağlayamayan Rodrigo Becao ile yolları kesin olarak ayırmayı planlıyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Rodrigo Becao #Domenico Tedesco

İlgili Haberler

Nice maçı öncesinde sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat gelişmesi!
Nice maçı öncesinde sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat gelişmesi! Süper Lig'in 9. haftasında kendi sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe'de, Nice maçı öncesi sakatlanan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın çalışmalara başladığı kaydedildi.
Fenerbahçe, sezonu kupalarla açtı!
Fenerbahçe, sezonu kupalarla açtı! Fenerbahçe'de basketbol ve voleybolda gelen şampiyonluklar camiaya moral verdi. Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, yeni görevine kupaların sevincini yaşayarak başladı.
Fenerbahçe Opet, Euroleague'e farklı başladı!
Fenerbahçe Opet, Euroleague'e farklı başladı! Kadınlar EuroLeague ilk hafta maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Macaristan ekibi DVTK'yi 89-58 mağlup etti.