Tedesco raporunu sundu: Fenerbahçe'de ilk veda netleşti!

Fenerbahçe'de milli aranın ardından oynanacak olan Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları sürerken, ara transfer dönemi için yapılacak kadro planlaması çalışmaları da devam ediyor.

Sarı lacivertli kulüpte teknik direktör Domenico Tedesco'nun yönetime raporunu sunduğu ve ocak ayında en az iki takviye yapılması kararının alındığı ileri sürüldü.

İtalyan hocanın, santrafor, 8 numara ve şartlar uygun olursa stoper pozisyonları için transfer istediği ve kadronun daraltılarak daha efektif bir yapı oluşturulmasını talep ettiği iddia edildi.

Bu bağlamda sarı lacivertlilerde bazı oyuncularla da yolların ayrılmasının gündeme gelmesi bekleniyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yönetim gitmek isteyen futbolculara kolaylık sağlayacak. Haber detayında, Fenerbahçe'de yolların ayrılacağı ilk ismin de şimdiden belli olduğu belirtildi. Buna göre yönetim, sakatlıklar nedeniyle bir türlü verim sağlayamayan Rodrigo Becao ile yolları kesin olarak ayırmayı planlıyor.