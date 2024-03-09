Samet Akaydin, Panathinaikos'a transfer olma sebebini açıkladı
Fenerbahçe'nin Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydin, Yunan devine imza atma sebebini açıkladı. Samet Akaydin, EURO 2024'te oynayabilmek için Panathinaikos'a gittiğini belirtti.
Fenerbahçe, Samet Akaydin'i ara transfer döneminde 4 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Panathinaikos'a kiralamıştı. Milli stoper, Yunan ekibine imza atma sebebini açıkladı.
SAMET AKAYDİN'İN EURO 2024 HEDEFİ
EURO 2024'te forma giymek adına Panathinaikos'a gittiğini açıklayan Samet Akaydin, "Düzenli oynayabileceğim ve bu sayede EURO 2024'e seçilme şansımın yükseleceği bir kulüp olduğu için Panathinaikos'a geldim" dedi.
Fenerbahçe'deki ve milli takımdaki performansının kıyaslanmasına değinen Akaydin, "Milli takımda kendimi daha rahat hissediyorum. Gerçek oyuncu kimliğimi orada daha iyi ortaya koyduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Portakal'a çok sert 'Burcu Köksal' yanıtı
- İstanbul yarışında dikkat çeken fark
- AKP’nin yenemediği aday!
- Burcu Köksal’dan flaş 'DEM' açıklaması
- Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi!
- Gram altın rekor tazeledi!
- Benim için bu bir final. Son seçimim
- 'Konuştum, ne gerek vardı dedim'
- Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde
- Uzaya gönderilen Galaxy S24 Ultra fotoğraflar çekti