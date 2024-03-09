Samet Akaydin, Panathinaikos'a transfer olma sebebini açıkladı

Fenerbahçe'nin Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydin, Yunan devine imza atma sebebini açıkladı. Samet Akaydin, EURO 2024'te oynayabilmek için Panathinaikos'a gittiğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 12:16
Samet Akaydin, Panathinaikos'a transfer olma sebebini açıkladı
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Fenerbahçe, Samet Akaydin'i ara transfer döneminde 4 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Panathinaikos'a kiralamıştı. Milli stoper, Yunan ekibine imza atma sebebini açıkladı.

SAMET AKAYDİN'İN EURO 2024 HEDEFİ

EURO 2024'te forma giymek adına Panathinaikos'a gittiğini açıklayan Samet Akaydin, "Düzenli oynayabileceğim ve bu sayede EURO 2024'e seçilme şansımın yükseleceği bir kulüp olduğu için Panathinaikos'a geldim" dedi.

Fenerbahçe'deki ve milli takımdaki performansının kıyaslanmasına değinen Akaydin, "Milli takımda kendimi daha rahat hissediyorum. Gerçek oyuncu kimliğimi orada daha iyi ortaya koyduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


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