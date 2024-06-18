Samet Akaydin: 'Son saniyede kalbim biraz durdu'

Yayınlanma: 18.06.2024 - 22:27

Güncelleme: 18.06.2024 - 22:27

Samet Akaydin, A Milli Takım'ın Gürcistan'ı mağlup ettiği maçın ardından açıklamalar yaptı.

Samet Akaydin yaptığı açıklamada, "İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız bize inanılmaz destek verdi. Kendimizi evimizde hissettik. Gerçekten çok iyi hazırlanmıştık. Ne kadar zor geçeceğini biliyorduk. Her zaman her gün konuştuk, toplantı yaptık, ne kadar önemli bir maç olduğunu vurguladık. Aile gibi olduk." dedi.

"O AN KALBİM DURDU"

Samet ayrıca, "Maçı kazanacağımıza inanıyorduk. Özgüvenimiz arttı. Bu sevinci bu geceden sonra unutup Portekiz maçına odaklanacağız. Sadece bir maç kazandık. Gruptan çıkana kadar konsantrasyon devam edecek. Son saniyede kalbim biraz durdu. Çok korktuk. Allahımıza şükürler olsun, üstesinden geldik. İnşallah gruptan çıkarız. Ülke olarak her şeyi hak ediyoruz." ifadelerini kullandı.