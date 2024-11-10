Samet Akaydin'den Jose Mourinho açıklaması: 'Bana söyledi'

Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Samet Akaydin, maçın ardından konuştu.

Samet Akaydin'den Jose Mourinho açıklaması: 'Bana söyledi'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2024 - 22:43

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Samet Akaydin, Sivasspor karşılaşması sonrası konuştu.

Milli savunma oyuncusu, "Çok güzel bir maç oldu. Kazandık, mutluyuz. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Milli takımdan buraya çok özgüvenle geldim. Sakatlandım. Sakatlığımı atlatana kadar takımdan geri kaldım. Şans gelmesini bekledim. Çok çalıştım. Şans gelince elimizden geleni yaparız. Ben böyle şeylere takılan biri değilim. Eleştirilere de kafayı takan biri değilim. Fenerbahçe başarılı olsun çok önemli değil gerisi..." dedi.

"MOURINHO BANA SÖYLEDİ"

Samet Akaydin, "Mourinho hocam bana çok mutlu olduğunu söyledi. Gol bana çok iyi geldi. Mental olarak beni rahatlattı. Maçlara daha özgüvenli, daha rahat çıkacağım bundan sonra. Bana direkt pazar günü hazır olmamı söyledi. Ben de hazırım dedim. Forma şansı geldi, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Onu utandırmadım, mutluyum. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu.


Etiketler: #samet akaydin #fenerbahçe #jose mourinho

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