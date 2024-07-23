Samet Akaydin'in temsilcisinden açıklama: 'Mario Branco ile yaptığımız görüşmede...'

Yayınlanma: 23.07.2024 - 17:51

Güncelleme: 23.07.2024 - 17:51

Milli savunma oyuncusu Samet Akaydin'in Fenerbahçe'deki geleceği belli oluyor.

Deneyimli oyuncunun temsilcisi Ender Yurtgüven, Samet'in durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.

"AVRUPA MAÇI LİSTESİNDE OLMAMASI..."



Radyospor'a konuşan Ender Yurtgüven, "A Milli Takım teknik direktörü, Samet Akaydin'in Avrupa Şampiyonası'ndaki performansından memnun kaldı. Eleştirdiğimiz noktalar da oldu, övdüğümüz yerler de oldu; ama genel olarak Samet Akaydin iyi bir şampiyona gerçekleştirdi'' dedi.

Yurtgüven, Samet'in geleceğiyle ilgili, ''Hollanda maçında bir müdahaleye maruz kaldı. Çok şükür ciddi bir sakatlığı olmadı. 10 gün tedavi gördü ve 2 gün önce Fenerbahçe'de çalışmalara katıldı. Dolayısıyla Avrupa maçı listesinde olmaması kadroda düşünülmediği anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

"MOURİNHO'NUN 4 STOPERİNDEN BİR TANESİ"

Sözlerine devam eden Ender Yurtgüven, ''Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile yaptığımız görüşmede, kendisi bize Mourinho'nun Samet'i 4 stoperinden bir tanesi olarak düşündüğünü söyledi'' sözlerini sarf etti.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'den Yunan ekibi Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin'ın Sarı-lacivertliler ile olan 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.