Lille Başkanı Letang'tan Fenerbahçe sözleri: 'Para dolu çanta maç kazanmaz'
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe - Lugano karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak. Fransız ekibinin başkanı Olivier Letang'tan kurayla ilgili açıklama geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Turu'nda Fenerbahçe - Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olan Fransız ekibi Lille'in başkanı Olivier Letang açıklamalarda bulundu.
'FENERBAHÇE EN GÜÇLÜSÜ'
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istesiklerini söyleyen Olivier Letang "Geçen sezonu dördüncü bitirdiğimiz için Şampiyonlar Ligi'ne giden yolun çok zor olacağını biliyorduk. Dünyanın en büyük kulüp yarışmasında olmak istiyoruz. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun en güçlü takımlarından biri gibi görünüyor. İlk maçı deplasmanda, ikimi maçı ise Olimpiyatlar nedeniyle Valenciennes'deki Hainaut Stadı'nda oynayacağız." dedi.
'PARA DOLU ÇANTA MAÇ KAZANMAZ'
Açıklamalarına devam eden Letang "Rüzgarlar aleyhimize olsa bile uçakların rüzgâra karşı havalandığını hepimiz biliyoruz! Bu nedenle bu çift maçlı yüzleşmeyi mümkün olan en iyi koşullarda aşmak için 6 ve 13 Ağustos tarihlerinde mücadele etmek ve hazır olmak hepimize düşüyor. Johan Cruyff'un dediği gibi, 'Hiç bir çanta dolusu paranın maç kazandığını görmedim' Sezon başında bu büyük mücadeleye çıkmaya hazır olalım" ifadelerini kullandı.
'HEYECANLI MAÇLAR OLACAK'
Başkan Olivier Letang "Bunlar zaten oynanması gereken belirleyici ve heyecanlı maçlar olacak. Biz iddialıyız ve taraftarlarımızın yanımızda ve arkamızda olacağını biliyoruz! Haydi hep birlikte bu maçlara odaklanalım" diyerek sözlerini noktaladı.
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