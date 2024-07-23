İstanbul'a geleceği tarih belli oldu: Fenerbahçe'de En-Nesyri gelişmesi!

Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:23

Güncelleme: 23.07.2024 - 10:23

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Fenerbahçe'nin transferde son aşamaya geldiği Youssef En-Nesyri'nin kulüpten ayrılışının kesinleştiği için idmana katılmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüpten ayrılışı kesinleştiği için Youssef En-Nesyri bugünkü idmanda yer almadı." ifadelerini kullandı.

Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon Euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, 7 milyon Euro da bonuslar olacak.

En-Nesyri de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

FENERBAHÇE ALMAYA GİDİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı gelişmeye göre; Youssef En-Nesyri'yi alacak özel jet havalandı ve 23 Temmuz Salı günü saat 14.00'te Sevilla'da olacak. Faslı golcü özel işlerini hallettikten sonra uçak havalanacak ve oyuncu sağlık kontrolü için İstanbul'da olacak.