İstanbul'a geleceği tarih belli oldu: Fenerbahçe'de En-Nesyri gelişmesi!
Sevilla Kulübü, Fenerbahçe'nin transferde son aşamaya geldiği Youssef En-Nesyri'nin kulüpten ayrılışının kesinleştiği için idmana katılmadığını açıkladı. Faslı yıldızın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Fenerbahçe'nin transferde son aşamaya geldiği Youssef En-Nesyri'nin kulüpten ayrılışının kesinleştiği için idmana katılmadığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüpten ayrılışı kesinleştiği için Youssef En-Nesyri bugünkü idmanda yer almadı." ifadelerini kullandı.
Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon Euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, 7 milyon Euro da bonuslar olacak.
En-Nesyri de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
FENERBAHÇE ALMAYA GİDİYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı gelişmeye göre; Youssef En-Nesyri'yi alacak özel jet havalandı ve 23 Temmuz Salı günü saat 14.00'te Sevilla'da olacak. Faslı golcü özel işlerini hallettikten sonra uçak havalanacak ve oyuncu sağlık kontrolü için İstanbul'da olacak.
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