Samet Akaydın’ın transferinde sıcak gelişme!

Yayınlanma: 10.01.2023 - 11:52

Güncelleme: 10.01.2023 - 11:52

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un tecrübeli futbolcusu Samet Akaydın, bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemindeydi.

28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile dikkat çekmişti. Tecrübeli futbolcunun transferinde sıcak gelişmeler yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Samet Akaydın’ın temsilcileri Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi. Resmi imzanın ardından Samet takıma katılacak.

Kariyerinde Arsinspor, Sancaktepe, Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor takımları bulunan Samet Akaydın; Adana Demirspor'da 58 maçta forma giydi ve 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Kritik maçı Başakşehir 2-1 kazandı.

Bu maçta 90 dakika sahada kalan Samet Akaydın, müsabaka sonrasında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir gönderi paylaştı.



