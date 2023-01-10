Samet Akaydın’ın transferinde sıcak gelişme!
Fenerbahçe, Adana Demirspor formasını giyen Samet Akaydın transferinde mutlu sona yakın. 28 yaşındaki defans oyuncusunun temsilcileri, Fenerbahçe ile son ayrıntıları görüşüyor.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un tecrübeli futbolcusu Samet Akaydın, bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemindeydi.
28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile dikkat çekmişti. Tecrübeli futbolcunun transferinde sıcak gelişmeler yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Samet Akaydın’ın temsilcileri Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi. Resmi imzanın ardından Samet takıma katılacak.
Kariyerinde Arsinspor, Sancaktepe, Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor takımları bulunan Samet Akaydın; Adana Demirspor'da 58 maçta forma giydi ve 5 kez rakip fileleri havalandırdı.
PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Kritik maçı Başakşehir 2-1 kazandı.
Bu maçta 90 dakika sahada kalan Samet Akaydın, müsabaka sonrasında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir gönderi paylaştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili yeni gelişme
- Erdoğan'ın yeni 'müjde'si belli oldu
- İktidarın 20 yıllık faturasını çıkardı
- Kılıçdaroğlu'na çattı: Benzini sen mi doldurdun!
- CHP’den memur ve emekli maaş zammıyla ilgili talep
- İstanbul'da korkunç cinayet: 2 kadını katletti!
- AKP'den 'Dersim' açılımı
- Meğer piyasa sahte ilaç doluymuş
- Ülkücüler bıyıklarını kesiyor
- 'Doğrudan müsebbibi, tek adam rejimidir!'