Samet Aybaba kendi girişimiyle Beşiktaş altyapısına yeni arazi kazandırdı
Beşiktaş’ın ‘feda’ sezonunda önemli görevler üstlenen Samet Aybaba, bir kez daha Siyah-Beyazlı kulübe ‘vefa’sını gösterdi. Beşiktaş’ın efsane kaptanı ve eski teknik direktörü Samet Aybaba, Siyah-Beyazlı kulübün altyapısına hizmet verecek yeni bir araziye kavuşmasını sağladı.
Tecrübeli teknik adam, geçen yıl Beşiktaş’ın Fulya tesislerinde Siyah-Beyazlıların futbol akademisi gençlik gelişim teknik sorumlusu Mehmet Ekşi’ye ziyaretinde alt yaş kategorilerindeki 4 ayrı takımın tek bir sahada antrenman yaptığını gördü. Bu duruma canı sıkılan Aybaba, konuyu nasıl çözecekleri hakkında Ekşi ile görüştü. Mehmet Ekşi, Aybaba’ya “Beykoz’da bir arazi var ama nasıl alacağız?” dedi. Bunun üzerine Aybaba vakit kaybetmeden temaslara başladı
ÜST ÜSTE GÖRÜŞMELER
Samet Hoca, Ekşi ile
beraber önce Beykoz Belediyesi’ne gidip görüştü.
Ardından Aybaba, Ankara’da konuyla ilgili makamlara gidip Milli Emlak’a kadar çıktı. Bu görüşmelerden birinde Aybaba’ya, “Hocam herkes kendi için bir şey istiyor, ilk kez çocuklar için uğraşan biri çıktı” ifadesi kullanıldı. Aybaba’nın uğraşları ve girişimleriyle Beykoz’daki arazi için çalışma başlatıldı. Ve 1 yıl sonra süreç önceki gün tamamlandı. Samet Aybaba’nın gençlerin daha iyi şartlarda antrenman yapması için
başlattığı çalışma neticesinde Beykoz
Paşamandıra’da 4 futbol sahası ve 1 tesisin yapılacağı büyüklükteki arazi, Beşiktaş
Kulübü’ne tahsis
edildi.
40 YIL SONRA
BAŞROLDE
Siyah-Beyazlı kulüp yıllar önce Fulya
Tesisleri’ni alırken, Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba’nın yanında takım kaptanı olarak yine Samet Aybaba yer almıştı. Aybaba, o dönem de Fulya Tesisleri için aracı olmuştu. Aybaba, 40 yıl sonra bir kez daha Beşiktaş’ın
özkaynak düzeninden çıkacak gençlerin daha sağlıklı şartlarda antrenman yapabileceği
modern bir tesisin arazisi için başrolde oynadı. Siyah-Beyazlı camia, yeni yapılacak tesise Aybaba’nın isminin verilmesi yönünde görüş belirtiyor.
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