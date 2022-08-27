Samet Aybaba kendi girişimiyle Beşiktaş altyapısına yeni arazi kazandırdı

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Tecrübeli teknik adam, geçen yıl Beşiktaş’ın Fulya tesislerinde Siyah-Beyazlıların futbol akademisi gençlik gelişim teknik sorumlusu Mehmet Ekşi’ye ziyaretinde alt yaş kategorilerindeki 4 ayrı takımın tek bir sahada antrenman yaptığını gördü. Bu duruma canı sıkılan Aybaba, konuyu nasıl çözecekleri hakkında Ekşi ile görüştü. Mehmet Ekşi, Aybaba’ya “Beykoz’da bir arazi var ama nasıl alacağız?” dedi. Bunun üzerine Aybaba vakit kaybetmeden temaslara başladı

ÜST ÜSTE GÖRÜŞMELER

Samet Hoca, Ekşi ile beraber önce Beykoz Belediyesi’ne gidip görüştü. Ardından Aybaba, Ankara’da konuyla ilgili makamlara gidip Milli Emlak’a kadar çıktı. Bu görüşmelerden birinde Aybaba’ya, “Hocam herkes kendi için bir şey istiyor, ilk kez çocuklar için uğraşan biri çıktı” ifadesi kullanıldı. Aybaba’nın uğraşları ve girişimleriyle Beykoz’daki arazi için çalışma başlatıldı. Ve 1 yıl sonra süreç önceki gün tamamlandı. Samet Aybaba’nın gençlerin daha iyi şartlarda antrenman yapması için başlattığı çalışma neticesinde Beykoz Paşamandıra’da 4 futbol sahası ve 1 tesisin yapılacağı büyüklükteki arazi, Beşiktaş Kulübü’ne tahsis edildi.



40 YIL SONRA BAŞROLDE



Siyah-Beyazlı kulüp yıllar önce Fulya Tesisleri’ni alırken, Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba’nın yanında takım kaptanı olarak yine Samet Aybaba yer almıştı. Aybaba, o dönem de Fulya Tesisleri için aracı olmuştu. Aybaba, 40 yıl sonra bir kez daha Beşiktaş’ın özkaynak düzeninden çıkacak gençlerin daha sağlıklı şartlarda antrenman yapabileceği modern bir tesisin arazisi için başrolde oynadı. Siyah-Beyazlı camia, yeni yapılacak tesise Aybaba’nın isminin verilmesi yönünde görüş belirtiyor.

