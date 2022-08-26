Beşiktaş ve Galatasaray, Paulinho için karşı karşıya!
Transfer döneminin sonuna yaklaşırken çalışmalarını hızlandıran Galatasaray ve Beşiktaş, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen formasını giyen Paulinho için devrede.
İki ezeli rakip; Beşiktaş ve Galatasaray bu kez Bayer Leverkusen'de forma giyen Brezilyalı sol kanat oyuncusu Paulinho için karşı karşıya geldi.
Sabah'ın haberine göre; 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile hem Galatasaray hem de Beşiktaş ilgileniyor.
SÖZLEŞMESİ 2023'E KADAR
Genç oyuncunun Alman ekibi ile olan sözleşmesi 2023'e kadar devam ediyor.
Geçen sezon Bayer Leverkusen formasını 31 maçta sırtına geçiren Paulinho 4 gol, 3 asist ile takımına katkıda bulundu.
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