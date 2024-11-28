Samet Aybaba'dan flaş açıklama: 'Patlamak üzereydim'

Yayınlanma: 28.11.2024 - 11:15

Güncelleme: 28.11.2024 - 11:15

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel görevden alındı.

Görevine son verilen Samet Aybaba, Sözcü yazarı Ercan Taner'e açıklamalarda bulundu.

'PATLAMAK ÜZEREYDİM'

Siyah-beyazlı ekibin efsane ismi Samet Aybaba açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Dediklerimizi dinlemediler. Bankacı Kaan Şakul ve Friedel ile birli kendi başlarına transferler yaptılar. Başkan Hasan Arat da bu ekibin çalışmalarına onay verdi. İçimde kaç aydır bir sıkıntı vardı. Patlamak üzereydim. Alınan bu karar benim için iyi oldu. Beşiktaş'a hiçbir zaman küsmedim, küsmem de. Cumartesi günü siz gazeteci arkadaşlarıma çok önemli açıklamalar yapacağım. Hazırladığım raporlar var. Bu raporlar ile Türk futbolu milat yaşayacak göreceksiniz."