Samet Aybaba'dan Kaan Şakul'a çok sert yanıt: 'Söylediği 5 kelimenin 4'ü yalan'

Yayınlanma: 06.12.2024 - 12:19

Güncelleme: 06.12.2024 - 12:22

Beşiktaş'ta görevden ayrılan Samet Aybaba, yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul'un açıklamalarına yanıt verdi.

Kaan Şakul'u yalan söylemekle itham eden Aybaba'nın açıklaması şu şekilde:

"Haysiyetli insan, bir süre oturur, düşünür. Kombinesini almış da, kapalıya dönecekmiş. Hala şov, reklam peşinde. Söylediği 5 kelimenin 4'ü yalan. Birisi de doğru değil, yarım. Bana çift prim yatıran kendisi, yarısının nereye ödendiğini en iyi bilen de kendisi.

'AMACI BEN PARACI GÖSTERMEK'

Yok hoca görmüş de, rahatsız olmuş da. Tiyatroculuk yapıyor. Amacı beni paracı göstermek. Bu kadar yalana cevap yetiştirmek, mümkün değil. Belge diye kime yazdığı ne olduğu belli olmayan üç tane üzeri çizili Whatsapp resmi...

Arkasından sosyal medya trolleri 'oooo Kaan bey belgeler ile konuştu' Düzen bu. Artık mümkün olduğunca bu seviyeye inerek cevap vermeyeceğim.

'YALAN AĞZINA YUVA YAPMIŞ'

Ben söyleyeceklerimi söyledim, bir kelimesinden tereddütüm yok, hepsinin sonuna kadar arkasındayım.

Gerekli BJK kurulları ile de bildiklerimi belgeleri ile paylaşıyorum.

Anadolu'da güzel bir söz var.

Yalan, bunların ağzında yuva yapmış...'

KAAN ŞAKUL NE DEMİŞTİ?

Yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul, "Samet Aybaba, dünya kadar insana yetki vermişsin. Genel menajerlik yetki mektupları. Bunları ben sonra öğreniyorum, başkan söyledi. Hepsini iptal ettirdim. Aybaba'nın imza yetkisi bile yok, futbolcuya direkt ulaşma şansımız varken araya aracı sokmuş" ifadelerini kullanmıştı.