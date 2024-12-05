Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı!

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Khaalia Hillsman ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2024 - 17:12

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Bulgar pivot Khaalia Hillsman ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Khaalia Hillsman'a Teşekkürler. 2024/25 sezonunda takımımıza dahil olan Khalia Hillsman ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Khalia Hillsman'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

BU SEZON TRANSFER EDİLMİŞTİ

ABD asıllı Bulgar pivot, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi İzmit Belediyespor'dan takıma bu sezon dahil olmuş, çıktığı 12 maçta 16.7 sayı, 8.6 asist, 1.1 asist ortalama ile oynamıştı.


Etiketler: #Khaalia Hillsman #beşiktaş #ayrılık

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