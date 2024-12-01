Samet Aybaba'nın açıklamalarının ardından... Hasan Arat'tan denetim kuruluna başvuru!

Yayınlanma: 01.12.2024 - 14:29

Güncelleme: 01.12.2024 - 14:29

Beşiktaş'ta başkanlıktan istifa eden Hasan Arat, ayrılmadan önce görevine son verdiği siyah beyazlı takımın eski genel koordinatörü Samet Aybaba'nın kendisi hakkındaki iddialarıyla ilgili olarak karşı hamle yaptı.

DENETİM KURULUNA BAŞVURDU

TRT Spor'un haberine göre; Arat, Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu'na başvurdu. Arat kamuoyunda yaşanan, ağır itham içeren konularla ilgili olarak tüm bilgi ve belgeleri Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki’ye teslim etti.

Hasan Arat, olayların tamamı ile ilgili BJK tüzüğünün denetim kuruluna verdiği yetki ile kapsamlı denetim yapılmasını ve kamuoyuna ivedi olarak açıklama yapılmasını yazılı olarak talep etti.

Ayrıca Beşiktaş JK Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki ise söz konusu belgelerin kendisine ulaştığını ve kapsamlı bir araştırma başlattığını belirtti.