Şamil Ekinci sezonunun perde arkası

Yayınlanma: 27.09.2024 - 13:02

Güncelleme: 27.09.2024 - 13:02

Hasan Al, Şamil Ekinci’nin futbol devrimcisi olduğunu söyledi.

ŞAMİL EKİNCİ KİMDİR?

Şamil Ekinci, ailesiyle birlikte un fabrikası kurmak üzere genç yaşta Trabzon'a geldi.

1970 yılında ilk olarak Rıfat Dedeoğlu başkanlığında yönetim kurulu üyeliği yapan Ekinci, Başkan olacağı Haziran 1975 kongresine kadar, yönetim kurulu üyeliği, genel kaptan ve ikinci başkanlık görevlerinde bulundu.

Kırşehirli Şamil Ekinci, kendi isteği üzerine 1974 yılında soy kütüğünü Trabzon'a aldı.

1975 yılında Trabzonspor başkanı seçildi.

5 sezon başkanlık yaptı. 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşadı.

Şamil Ekinci futbolda İstanbul saltanatına son veren, anadolu devrimini gerçekleştiren başkan olarak tarihte yerini aldı.

Ancak bugüne kadar hak ettiği değeri görmedi.

Vefatı sonrası Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin başsağlığı dilememiş olması Trabzonspor camiasında derinden üzdü.

16 Eylül'de vefat eden Şamil Ekinci'nin adının 2024-2025 Trendyol Süper Lig'e verilmesinı önerdim.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bu konuda duyarlılık gösterdi. Konuyu TFF yönetim kuruluna getirdi. Kabul görünce de 2024-2025 sezonuna "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" adı verildi.

Türk futbolunda Anadolu Devrimini gerçekleştiren efsane başkan Şamil Ekinci, bu ünvanı fazlasıyla hak ediyor.

2024-2025 sezonuna Şamil Ekinci ismi verilmesi Trabzonspor camiasında büyük bir mutluluk yarattı.