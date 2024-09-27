Şamil Ekinci sezonunun perde arkası
Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun adı Şamil Ekinci” oldu. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Şamil Ekinci, Trabzonspor’da 5 yıl boyunca başkanlık yaparken 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşadı. Bu isim önerisini ilk olarak Cumhuriyet için futbol yorumları yazan yorumcu ve teknik direktör Hasan Al’ın sosyal medya platformu X ve Facebook’tan yaptığı ortaya çıktı.
Hasan Al, Şamil Ekinci’nin futbol devrimcisi olduğunu söyledi.
ŞAMİL EKİNCİ KİMDİR?
Şamil Ekinci, ailesiyle birlikte un fabrikası kurmak üzere genç yaşta Trabzon'a geldi.
1970 yılında ilk olarak Rıfat Dedeoğlu başkanlığında yönetim kurulu üyeliği yapan Ekinci, Başkan olacağı Haziran 1975 kongresine kadar, yönetim kurulu üyeliği, genel kaptan ve ikinci başkanlık görevlerinde bulundu.
Kırşehirli Şamil Ekinci, kendi isteği üzerine 1974 yılında soy kütüğünü Trabzon'a aldı.
1975 yılında Trabzonspor başkanı seçildi.
5 sezon başkanlık yaptı. 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşadı.
Şamil Ekinci futbolda İstanbul saltanatına son veren, anadolu devrimini gerçekleştiren başkan olarak tarihte yerini aldı.
Ancak bugüne kadar hak ettiği değeri görmedi.
Vefatı sonrası Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin başsağlığı dilememiş olması Trabzonspor camiasında derinden üzdü.
16 Eylül'de vefat eden Şamil Ekinci'nin adının 2024-2025 Trendyol Süper Lig'e verilmesinı önerdim.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bu konuda duyarlılık gösterdi. Konuyu TFF yönetim kuruluna getirdi. Kabul görünce de 2024-2025 sezonuna "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" adı verildi.
Türk futbolunda Anadolu Devrimini gerçekleştiren efsane başkan Şamil Ekinci, bu ünvanı fazlasıyla hak ediyor.
2024-2025 sezonuna Şamil Ekinci ismi verilmesi Trabzonspor camiasında büyük bir mutluluk yarattı.
"2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olsun önerim @TFF_Org Başkanı #İbrahimHacıosmanoğlu tarafından kabul görmüştür.— hasan (@hasanal10) September 26, 2024
Türk futbolunda ANADOLU DEVRİMİNİ gerçekleştiren Efsane Başkanımız #ŞamilEkinci gösterdiğiniz ahde vefadan dolayı Teşekkürler Hacıosmanoğlu ???????? https://t.co/wN2q0TtYgL
Spor Haberleri
- Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu
- Yeni takımını duyurdular!
- Eda Erdem'in ismi parka verilecek
- Brighton'da Ferdi Kadıoğlu kararı!
- Şamil Ekinci sezonunun perde arkası
- Sneijder'den Beşiktaşlı futbolcuya sert sözler
- TFF'den kaçak yayın açıklaması
- Borussia Dortmund'un konuğu Bochum
- PSG'nin konuğu Rennes
- Milan'ın konuğu Lecce
En Çok Okunan Haberler
-
- O müdürün sırtını sıvazlayan karar
- Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
- 'Siyasi yasak' AKP'yi böldü
- Uzun namlulu silahlarla sokakta terör estirdiler!
- Misafirperver kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
- Bakan Yerlikaya'dan 'Narin açıklaması
- Hyundai elektriklide çığır açıyor: Şarj sorunu bitiyor!
- Kredi kartı borçlarına düzenleme
- Terra Santa hakkında yargı kararı