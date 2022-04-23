Şampi değil ŞAMPİYON

23 Nisan 2022 Cumartesi, 23:26

Adana Demirspor, V.Montella ile çok iyi işler yapıyor ve ilk 5 takımın içinde. Ancak son haftalarda inişli-çıkışlı grafik çiziyor ve ne yapacakları belli olmuyor!

Trabzonspor’da ondan aşağı kalmıyor, son döneme bakıldığında; bol beraberliğin yanında, 1 de yenilgileri var... Az sonraki maç büyük önem arz ediyor. Adana Demirspor yenerse ilk 4’e, Avrupa Kupası’na yakınlaşacak. Trabzonspor 3 puanı kaparsa, şampiyonluğu perçinleyecek... Yeni Adana Stadı tıklım tıklımdı. Yüksek tempoda başladı maç. Dakikalar 3’ü gösterirken bir penaltı kazandı Trabzonspor; Yaşar Kemal Uğurlu Edin Visca’nın düşürülüşüne çaldı. A.Ömür’ün vuruşunu Münir kurtardı. Ama Var’dan çağrıldı hakem, Münir 2 ayağını da çizgiden çıkarmış. Tekrarlandı, bu kez B.Peres vurdu gol. Golün etkisiyle Trabzonspor, oyunun hakimi. Dk.l ar 12’yi gösterirken nefis bir gol izledik. E.Visca’nın hızlı hücum çıkışlı korner noktasına yakın ortasına; Cornelius enfes kafa vuruşuyla fileleri 2’nci kez havalandırdı. Adana Demirspor taraftarı neden suskun, destek vermesi gerekir. 26 dk. dan sonra destekleri giderek artıyor; A.Demirspor gol bölgesinde sıklıkla gözüküyor. Dk. 36 Yunus’un vuruşunu, Uğurcan harika kurtarıyor; ardından 2 dk sonra bu kez J.Svensson’un şutu direkte patlıyor. Bir gol için çok uğraşıyorlar ama hakemin ilk yarıyı bitiriş düdüğü çaldı ama 2 dk. daha var devrenin bitmesine. Neyse fazla laf etmeyelim Yaşar Kemal’e!

İkinci yarıda değişiklik var mı? A.Avcı Bakasetas ve Djaniny’yi; V.Montella, T.Talha Sanuç’u oyuna aldı. Yine yüksek tempoda maç, 2 takımda gol atma çabasında. Trabzonspor oyunu pas trafiğine dönüştürdü. Yunus devreye girdi süper işler yapıyor; enfes paslarını değerlendiren yok. Ama işi bilen Trabzonspor, Bakasetas müthiş çıkışlı, Djaniny-Cornelius ortak işbirliği şık bir gol daha atıp, skoru 3-0 yaptılar. Adana Demirspor maçı bırakmıyor Yunus Akgün’e, M.Vargas da katılıyor; frikikten enfes bir gol izletiyor bizlere. Son 10 dk. bunalttılar adeta Trabzonspor’u. Hele sonradan oyuna giren Remy, bir fırsat harcadı ki. Uzatma dakikaları her 2 tarafta golden başka bir şey düşünmüyor derken; genç Ahmet, Samet’i düşürüyor penaltı ama Remy atamıyor. Bir gol daha gelebilir mi, Yaşar Kemal Uğurlu bitirdi maçı...

Artık yazmalıyım; 3-4 haftalık durağanlıktan sonra bu farklı skorlu galibiyet ile Trabzonspor, ‘şampi değil, ŞAMPİYON olmuştur. Gelecek hafta evinde Antalyaspor maçı (1 puan dahi alsa) sonrası şampiyonluk kutlamaları, şölenler haftalarca sürer artık. Abdullah Avcı’yı ekibini, oyuncuları ve tüm emeği geçenleri şimdiden kutlarım.