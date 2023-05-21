Şampiyon galibiyet serisine devam etti! Manchester City 1 - 0 Chelsea (Maç sonucu)
Şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, Chelsea'yi Julian Alvarez'in tek golüyle mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 1-0'lık skorla kazandı.
Manchester City'e galibiyeti getiren golü 12. dakikada Julian Alvarez kaydetti.
Şampiyonluğunu maç öncesinde Arsenal'in Nottingham'a yenilmesiyle garantileyen Manchester City, bu galibiyetle birlikte puanını 88'e yükseltti. Bu sezon hedeflerinin çok uzağında olan Chelsea, bu mağlubiyetle 43 puanda kaldı.
Manchester City, gelecek hafta Brighton & Hove Albion deplasmanına gidecek. Chelsea ise Manchester United ile Old Trafford'da karşılaşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Operasyon başladı, her yerden siliyorlar!
- Saray'dan 'Oğan' açıklaması
- Vecdet Öz'den flaş 'ATA İttifakı' açıklaması
- ATA İttifakı ortağından 'Kılıçdaroğlu' kararı
- Kılıçdaroğlu ve Oğan arasında gizli zirve
- Sinan Oğan'da eğilim hangi yönde?
- R.T. Erdoğan’ın hal ve gidişi
- Camide skandal: 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın
- AKP'li Hulki Cevizoğlu'na Kadıköy'de protesto!
- Sinan Oğan açıklamasını yarın saat 17.00'de yapacak