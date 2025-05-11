Şampiyon Kocaelispor'dan TFF 1. Lig'e farklı veda!
Kocaelispor, TFF 1. Lig'in son haftasında kendi sahasında ağırladığı Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup etti.
TFF 1.Lig'in son haftasında şampiyon Kocaelispor, Keçiörengücü'nü ağırladı.
Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ryan Mendes ile 30, 36'da penaltı ve 45+2'de Oğulcan Çağlayan kaydetti.
Keçiörengücü'nün tek golünü ise dakika 43'te Oğuzhan Ayaydın attı.
Bu sonucun ardından şampiyon Kocaelispor, puanını 72 yaparak ligi tamamladı. Keçiörengücü, 51 puanda kaldı.
Etiketler: #Kocaelispor #Keçiörengücü #tff 1.lig
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