Şampiyon Kocaelispor'dan TFF 1. Lig'e farklı veda!

Kocaelispor, TFF 1. Lig'in son haftasında kendi sahasında ağırladığı Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup etti.

Şampiyon Kocaelispor'dan TFF 1. Lig'e farklı veda!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.05.2025 - 18:17

TFF 1.Lig'in son haftasında şampiyon Kocaelispor, Keçiörengücü'nü ağırladı. 

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ryan Mendes ile 30, 36'da penaltı ve 45+2'de Oğulcan Çağlayan kaydetti.

Keçiörengücü'nün tek golünü ise dakika 43'te Oğuzhan Ayaydın attı.

Bu sonucun ardından şampiyon Kocaelispor, puanını 72 yaparak ligi tamamladı. Keçiörengücü, 51 puanda kaldı.


Etiketler: #Kocaelispor #Keçiörengücü #tff 1.lig

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