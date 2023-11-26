Şampiyon Max Verstappen sezonu galibiyetle bitirdi

Yayınlanma: 26.11.2023 - 17:42

Güncelleme: 26.11.2023 - 17:42

Formula 1'de 2023 sezonunun son yarışı Abu Dabi'deki 5,3 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde gerçekleştirildi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Max Verstappen, sezonun son yarışında da bitiş çizgisini ilk geçen pilot oldu.

Verstappen böylece bu sezonki 22 yarışta 19'uncu galibiyetini elde etti. Takım arkadaşı Sergio Perez iki, Ferrari pilotu Charles Leclerc ise bir kez bu sezon yarış galibiyeti elde etti.

Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sini Sergio Perez ikinci, Charles Leclerc üçüncü sırada bitirdi. Sergio Perez, aldığı cezanın ardından üçüncü sıraya geriledi.